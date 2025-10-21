Эксперт Наполитано: саммит в Будапеште может помочь Трампу понять основания СВО

Мероприятие поможет американцам понять законные и реалистичные цели специальной военной операции, ее моральную и политическую легитимность, а также ее военные перспективы, заявил в экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси, американский аналитик и блогер

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российско-американский саммит в Будапеште должен помочь президенту США Дональду Трампу понять моральную и политическую легитимность специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в интервью ТАСС экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси, американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

"Я надеюсь, что этот саммит поможет американцам понять законные и реалистичные цели специальной военной операции, ее моральную и политическую легитимность, а также ее военные перспективы. Если президент Трамп считает, что сможет уговорить президента [РФ Владимира] Путина незамедлительно прекратить специальную военную операцию, это надуманная и нереалистичная точка зрения. Но если президент Трамп сможет изучить и понять историю России, понять, как возник этот конфликт, какие цели необходимо достичь для его завершения, это будет позитивным шагом", - отметил он.

Рассуждая о том, будут ли все цели для завершения конфликта достигнуты в Будапеште, Наполитано выразил сомнения. "Не думаю. Но это будут, как мы говорим в Америке, baby steps ("маленькие, медленные шаги" - прим. ТАСС) в правильном направлении. К счастью, начало было положено в Анкоридже. Не думаю, что все закончится в Будапеште, но Будапешт - это шаг на этом пути", - пояснил он.

Американский аналитик также выразил мнение, что у Трампа "очень масштабные планы", и его цель выходит за рамки прекращения конфликта на Украине. "Его цель - перезагрузка отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, чтобы нормализовать культурные, экономические, торговые и научные связи. Зная его, я полагаю, что именно в этом и заключается цель Дональда Трампа, ведь он человек нетерпеливый, и лучше бы это произошло раньше, чем позже", - подчеркнул Наполитано.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в этом городе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.

