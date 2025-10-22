Эксперт Наполитано: мир на Украине должен отличаться от сделки по Газе

Соединенные Штаты всецело преданы делу Израиля, каким бы ужасным, геноцидным и преступным оно ни было, рассказал экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси американский аналитик и блогер

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мирное предложение по урегулированию на Украине не должно быть подобно сделке о прекращении огня в секторе Газа, заключенной при посредничестве США. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси, американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

"Я бы не хотел, чтобы какое-либо предложение по Украине было похоже на что-либо в отношении Газы. Соединенные Штаты всецело преданы делу Израиля, каким бы ужасным, геноцидным и преступным оно ни было. Соединенные Штаты не занимают нейтральную позицию по отношению к Газе, палестинскому народу и израильскому правительству", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами предложил разработать проект мирного соглашения по украинскому конфликту, аналогичный плану по прекращению огня в Газе. Комментируя эту информацию, Наполитано отметил, что не знаком с предложением Стармера, и добавил, что у британского премьер-министра очень шаткая политическая позиция внутри страны. "Британцы - колонизаторы, которые за счет [британского экс-премьера] Тони Блэра хотели бы снова установить господство над Газой. Я не думаю, что они должны иметь к этому какое-либо отношение", - сказал он.

Наполитано выразил мнение, что план по Газе едва ли является мирным в действительности. "Мой друг Ларри Джонсон, который прибыл в Москву со мной, сравнил этот мирный план со свадьбой, на которой нет ни невесты, ни жениха, потому что по так называемому мирному плану в Каире не было ни израильтян, ни палестинцев. План был согласован между зятем Дональда Трампа и израильтянами. С ХАМАС даже всерьез не консультировались. Израильтянам нельзя доверять в соблюдении какого-либо режима прекращения огня. Они никогда в своей истории не соблюдали режим прекращения огня, поскольку всегда находили реальные или вымышленные оправдания для его нарушения", - сказал он.

"Все хотят мира на Украине, но только после того, как будут достигнуты законные, реалистичные цели: отсутствие НАТО на Украине, возвращение российских территорий России и нейтралитет Украины. Когда американцы это осознают, они поймут, как разговаривать с Зеленским. Зеленский никогда этого не поймет. Он нелегитимный. Он находится под контролем глубочайших темных сил в Украине, вот почему все это, вероятно, закончится только на поле боя, а не за столом переговоров", - заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 09:15 мск.