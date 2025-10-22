Премьер Такаити: ракета КНДР не достигала морской экономической зоны Японии

Глава правительства отдала распоряжение Минобороны и МИД активизировать сбор и анализ информации о новом ракетном пуске Пхеньяна

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Ракета, запущенная 22 октября КНДР, не пролетала над исключительной экономической зоной (ИЭЗ) Японии в Японском море. Об этом сообщила журналистам новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

"Пролета над нашей ИЭЗ зафиксировано не было", - приводит ее слова агентство Kyodo. Глава правительства также отдала распоряжение Минобороны и МИД страны активизировать сбор и анализ информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.

Ранее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Этот пуск стал первым с мая и пятым в нынешнем году. Тип ракеты, высота и дальность ее полета пока не указываются.