Yonhap: запущенные Пхеньяном ракеты были малой дальности

Южнокорейские военные не исключают, что на этот раз могла быть испытана "Хвасон-11ДА-4,5"

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Запущенные в среду утром баллистические ракеты КНДР относятся к классу малой дальности. Об этом сообщило со ссылкой на южнокорейских военных агентство Yonhap.

Ранее в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея проинформировали о запуске по крайней мере одной баллистической ракеты. Теперь в Сеуле говорят о нескольких снарядах.

"Наши вооруженные силы зафиксировали запуск нескольких снарядов, которые, по оценкам, представляют собой баллистические ракеты малой дальности, выпущенные в северо-восточном направлении из района [уезда] Чунхва провинции Хванхэ-Пукто около 08:10 (02:10 мск - прим. ТАСС)", - заявили в комитете.

Военные добавили, что сохраняют готовность на случай дополнительных пусков и обмениваются информацией с США и Японией. По данным Yonhap, запущенные в среду ракеты упали на суше, а не в Японском море. Южнокорейские военные не исключают, что на этот раз могла быть испытана новая тактическая ракета "Хвасон-11ДА-4,5", которую запускали 18 сентября 2024 года.

Нынешний запуск стал первым при президенте Ли Чжэ Мёне, который пришел к власти в Республике Корея в начале июня, и пятым в 2025 году.

На следующей неделе в южнокорейском городе Кёнджу пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. За несколько дней до мероприятия на юг Корейского полуострова, как ожидается, прибудет президент США Дональд Трамп.