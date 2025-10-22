Аналитик Наполитано усомнился в наличии у США ракет Tomahawk для Украины

Экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси обратил внимание, что подобный вид вооружения носит наступательный характер, и "американцам некуда передавать его украинцам"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. США вряд ли передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк"), так как вообще не известно о наличии новых единиц у Вашингтона для потенциального экспорта. Требуется очень много времени и денег для производства данного вида вооружения, заявил в интервью ТАСС экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси, американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

Комментируя вероятность поставок Вашингтоном Киеву крылатых ракет Tomahawk, он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает, что "как только ракеты будут применены, это будет считаться актом войны".

"С другой стороны, я не верю, что эти ракеты уже вообще имеются. Требуется много времени и денег на их производство. Не думаю, что они настолько опасны или коварны, как все опасаются", - заметил Наполитано.

При этом эксперт обратил внимание, что подобный вид вооружения носит наступательный характер, и "американцам некуда передавать его украинцам". "Если они [США] это сделают, для их эксплуатации потребуются американские специалисты и военные. Это позволит президенту [РФ Владимиру] Путину счесть это актом войны со стороны Соединенных Штатов против Российской Федерации. Дональд Трамп этого не хочет", - констатировал Наполитано.

Президент США Дональд Трамп 17 октября в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям портала, глава Белого дома дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву ракет Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.

