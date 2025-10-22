СВС: Канада аннулировала контракт на ремонт списанных боевых машин для Украины

Компания Armatec Survivability должна была починить 25 легкобронированных транспортных средств

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Канады аннулировали контракт на ремонт 25 списанных легкобронированных боевых машин, которые затем должны были быть переданы Украине. Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти.

Сумма контракта составляла 250 млн канадских долларов ($178 млн). Он был расторгнут с компанией Armatec Survivability, которая должна была отремонтировать списанную технику. Причины решения не уточняются.

На прошлой неделе СВС сообщил, что Украина до сих пор не получила 25 БТР, которые ей еще в 2023 году обещало поставить канадское правительство. Телеканал отмечал, что выполнение контракта на ремонт "подвисло из-за бюрократической и корпоративной неопределенности".

Всего с февраля 2022 года Оттава передала Киеву военную помощь более чем на 4,5 млрд канадских долларов ($3,2 млрд).