В Литве назвали атаку метеозондов координированной акцией

Начальник национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил, что устройства одновременно запускали из разных мест

ВИЛЬНЮС, 22 октября. /ТАСС/. Массовое проникновение в воздушное пространство Литвы нескольких десятков метеорологических зондов с сигаретной контрабандой было координированной акцией. Об этом в эфире национального радио LRT заявил начальник национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

"По нашим данным, зонды одновременно запускались из разных мест. Это позволяет утверждать, что мы столкнулись с координированной акцией", - сказал он.

Ответственные службы Литвы обнаружили на земле в пяти районах несколько зондов с 7 тыс. пачек сигарет. Один человек задержан. Литовские власти приняли решение закрыть контрольно-пропускные пункты Медининкай и Шальчининкай на границе с Белоруссией. Действующим остается железнодорожный пункт в Кене.

Около 30 рейсов были задержаны или направлены в другие города в Вильнюсском международном аэропорту, который закрыли с 23:00 (совпадает с мск) до 06:30.