Аналитик Кавулич: саммит РФ - США может состояться в Турции

До нее обоим президентам легче добраться, указал американский политолог

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Турция могла бы стать альтернативным местом проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку организовать саммит в этой стране проще, чем в Венгрии. Такое мнение высказал ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

"Следите за Турцией в качестве альтернативного места проведения саммита Трампа и Путина. До нее обоим президентам легче добраться. Там легче обеспечить безопасность обоих президентов", - отметил эксперт, являющийся научным сотрудником аналитической организации Issue Insight.

Он напомнил, что Трамп ранее давал высокую оценку роли президента Турции Тайипа Эрдогана в том, что касается урегулирования конфликта на Украине. По мнению Кавулича, целый ряд подходящих для проведения встречи мест, включая дворцы, есть в Анкаре и Стамбуле.

Президент США 21 октября заявил, что решение о том, состоится ли российско-американский саммит в Будапеште, может последовать "в ближайшие два дня".

Трамп 16 октября после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в венгерской столице. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.