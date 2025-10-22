Трамп и республиканцы не пойдут на компромисс с демократами по шатдауну

В Белом доме заявили, что находящиеся в оппозиции представители Демократической партии США должны пойти на уступки

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Представители Республиканской партии США в Конгрессе США и администрация президента страны Дональда Трампа не пойдет на компромиссы с демократами в вопросе возобновления финансирования работы федерального правительства, которое приостановлено с полуночи 1 октября (07:00 мск). Об этом говорится в заявлении Белого дома в X.

"С самого начала наш посыл остается ясным: республиканцы не поддадутся политическим играм демократов", - сообщили в Белом доме.

Администрация считает, что на уступки должны пойти находящиеся в оппозиции представители Демократической партии США.

20 октября Сенат Конгресса США уже в одиннадцатый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства. Президент США Дональд Трамп в тот же день выразил убежденность в том, что демократы в Конгрессе вскоре поддержат упомянутый документ. Внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования правительства Сенат ранее также отклонял не менее семи раз.

Административно-бюджетное управление Белого дома 14 октября сообщило, что вашингтонская администрация намерена обеспечить дальнейшую выдачу зарплаты американским военным и сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на частичную приостановку финансирования федерального правительства (шатдаун), а также планирует новые сокращения госаппарата.

Трамп 7 октября заявил, что администрация из-за шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств и свернуть ряд госпрограмм.

Шатдаун в США

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).