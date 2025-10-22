WP: США переселят в страну до конца года 7 тыс. африканеров из ЮАР

На долю белых южноафриканцев придется большая часть квоты по программе по переселению беженцев в Соединенные Штаты

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена до конца года переселить в страну 7 тыс. белых южноафриканцев (африканеров). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание утверждает, что в рамках пересмотра программы по переселению беженцев в США из максимальной квоты в 7,5 тыс. человек не менее 7 тыс. мест достанется африканерам, которым ранее эта программа была недоступна. Пока в Соединенные Штаты въехало 400 белых южноафриканцев, но уже в октябре - ноябре в страну могут переселить еще 6 тыс. африканеров. Оставшиеся места, продолжила газета, достанутся либо англоговорящим, либо тем, чьи взгляды на свободу слова схожи со взглядами американской администрации.

WP напомнила, что с приходом Трампа программа переселения беженцев была резко сокращена. Так, в последний год президентства демократа Джо Байдена лимит на прием беженцев составлял 125 тыс. человек, а большинство мест тогда досталось выходцам из Афганистана и Демократической Республики Конго.

На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа намерена полностью переориентировать миграционную политику страны на прием беженцев в основном из числа белого населения Европы и ЮАР.

2 февраля Трамп заявил, что в ЮАР конфискуют землю и очень плохо обращаются с определенными группами населения, в первую очередь фермерами. Спустя пять дней Трамп сообщил, что поручил своей администрации разработать программу приема в качестве беженцев белых фермеров из ЮАР. В президентском распоряжении указывалось, что целью этого шага является оказание гуманитарной помощи лицам, которые сталкиваются там с системной дискриминацией. Власти США объявили, что переселенцам из ЮАР будут предоставляться земля и дешевые кредиты для создания хозяйств.

Власти ЮАР отрицают существование дискриминации в отношении белого населения страны.