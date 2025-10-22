Соскин: ЕС не может допустить встречу Путина с Трампом в Будапеште

В Евросоюзе не стремятся к миру, подчеркнул экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Европейского союза не могут согласиться с проведением встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ни Зеленский, ни Макрон, ни премьер Дании, ни другие не могут согласиться с тем, чтобы была встреча Трампа и Путина в Будапеште - тогда рухнет и Европейский союз, и НАТО", - полагает Соскин.

По его словам, в ЕС не стремятся к миру, хотя на словах высказывались в поддержку идеи Трампа о прекращении боевых действий по текущей линии боевого соприкосновения. Он напомнил, что Зеленскому уже предлагали провести переговоры в Москве, но он отказался.

"Трамп ему в Белом доме повторил, а он снова отказался, и теперь вот европейцы за уши его тащат, чтобы не терять такой ценный актив. Ведь им надо выиграть время перед тем, как Зеленский откажется снова", - добавил Соскин.