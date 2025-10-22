Словакия может поддержать 19-й пакет санкций против России

Это произойдет, если Евросоюз примет требования Братиславы, отметил словацкий премьер-министр Роберт Фицо

ПРАГА, 22 октября. /ТАСС/. Братислава готова поддержать принятие 19-го пакета европейских санкций против России при условии, что требования словацких властей будут учтены в итоговом документе саммита ЕС, который пройдет 23-24 октября. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в парламенте страны.

"Если мы увидим [в документе] требования, которые мы продвигали, <...> я, вероятно, сообщу канцлеру [ФРГ Фридриху] Мерцу, что мы согласны с 19-м пакетом", - приводит его слова агентство Reuters.

Словацкое телевидение проинформировало, что данное заявление премьер сделал на заседании комитета по европейским делам Национального совета (парламента) республики. Еврокомиссия, по его словам, обещала Братиславе пересмотреть предложение по запрету производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС, а также обещала, что будет больше внимания уделать оказанию помощи в сфере энергетики Словакии и Венгрии, которые пока закупают российские энергоресурсы.

Словакия, как отметил Фицо, не будет блокировать принятие 19-го пакета санкций, потому что "его содержание принципиальным образом не касается" республики. Свои заявления о возможности блокировки страной данных ограничений против РФ он назвал "хорошим инструментом для переговоров" с руководящими органами ЕС по продвижению интересов Словакии.

Фицо вечером 22 октября планирует встретиться с Мерцем в преддверии саммита ЕС. Они обсудят цены на энергию в сообществе и запрет на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года.

Словакия остается последним государством - членом ЕС, блокирующим принятие новых санкций против РФ. Ранее свою позицию по этому вопросу пересмотрела Австрия. Фицо на саммите ЕС в четверг будет также представлять Венгрию. С такой просьбой к нему обратился глава венгерского правительства Виктор Орбан. Будапешт также не намерен блокировать принятие 19-го пакета санкций.