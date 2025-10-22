Президент и премьер Литвы пришли к согласию по вопросу отставки главы Минобороны

По словам председателя кабмина Инги Ругинене, у нее состоялся деловой разговор с литовским лидером Гитанасом Науседой

Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене © Postimees/ Scanpix Baltics via Reuters Connect

ВИЛЬНЮС, 22 октября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене пришли к согласию по вопросу отставки главы Минобороны Довиле Шакалене. Об этом после встречи с главой государства сообщила журналистам председатель правительства.

Военный министр во вторник сообщила, что уходит в отставку, так как премьер заявила, что ее доверие члену кабинета пошатнулось. Шакалене встретилась с президентом, который попросил ее подождать с вручением заявления до его разговора с премьером.

"Состоялся деловой разговор, мы обменялись мнениями и пришли по вопросу отставки министра обороны к согласию. Передаю президенту представление об отставке главы Минобороны", - сказала Ругинене.

Конфликт между премьером и военным министром вызвали разные оценки средств, выделенных на оборону в проекте госбюджета на 2026 год. Министр усомнилась в том, что все предусмотренные ассигнования будут использованы на цели обороны. Премьер заявила в ответ, что ее доверие к министру обороны пошатнулось.