Сийярто обсудит с Рубио подготовку саммита РФ - США в Будапеште

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей рассчитывает на успех в деле урегулирования конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Венгрия по-прежнему готова сделать все необходимое для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште и надеется на ее успех в деле урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметив, что 22 октября будет обсуждать эти вопросы с госсекретарем США Марко Рубио.

"Мы хотим, чтобы в Центральную Европу вернулся мир. В течение последних трех с половиной лет мы представляли дело мира. Мы делаем все, что в наших силах. Нас попросили провести этот саммит. Мы готовы. Участникам предоставлены все необходимые условия для успеха. И я очень надеюсь, что этот саммит состоится", - сказал глава МИД в интервью телекомпании CNN, текст которого был распространен внешнеполитическим ведомством Венгрии.

Комментируя разговоры о том, что саммит будет отложен, Сийярто напомнил, что его "дата еще не назначена". "Поэтому я не понимаю, что значит откладывать, если дата еще не назначена", - добавил он.

Сийярто также выразил надежду, что встреча в среду с его американским коллегой Марко Рубио даст более четкое представление о сложившейся ситуации. "Я знаю, что двое моих коллег - госсекретарь Рубио и министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров - разговаривали друг с другом. Насколько я понимаю, они обсуждали принципиальные вопросы. Надеюсь, что они достигнут какого-то соглашения, которое обеспечит хорошую основу для проведения саммита", - заявил глава венгерского МИД.

Он подтвердил, что по-прежнему рассчитывает на успех новой российско-американской встречи в деле украинского урегулирования, а также в процессе укрепления глобальной безопасности. "Если между Соединенными Штатами и Россией будут нормальные отношения, то и в Центральной Европе ситуация будет более безопасной", - считает министр.

Сийярто также подчеркнул, что конфликт на Украине не может быть разрешен на поле боя, его можно урегулировать только за столом переговоров. "Единственное, что мы можем сделать, это обеспечить все условия и предпосылки, необходимые для успеха переговоров. Я знаю одно: это кровопролитие должно прекратиться, но оно не закончится на поле боя. Это закончится только дипломатией и переговорами. И мы готовы предоставить место для их проведения и все необходимые условия для этого", - заверил глава МИД.