Сийярто надеется, что страны ЕС обеспечат безопасность пролета Путина в Венгрию

Если какое-то государство не разрешит пролет самолета президента России, то это будет означать, что оно не хочет мира, отметил глава венгерского МИД

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Глава венгерского МИД Петер Сийярто надеется, что страны Европы обеспечат пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Венгрию на саммит с президентом США Дональдом Трампом, в противном случае получится, что они не хотят мира.

"И я надеюсь, что европейские страны разрешат ему прилететь в Венгрию, потому что его встреча с президентом Трампом важна для дела мира. Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира", - сказал Сийярто в интервью телеканалу CNN, текст которого был распространен венгерским МИД.

Он также отметил, что власти Венгрии не будут исполнять решения Международного уголовного суда в отношении Путина, если он прибудет в Будапешт для встречи.