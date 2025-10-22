Сийярто: Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина

Будапешт уже объявлял о выходе из Международного уголовного суда и не признает распоряжений этого судебного органа, напомнил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Венгрии не будут исполнять решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина, если он прибудет в Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, напомнив, что ранее его страна объявила о выходе из МУС и не признает распоряжений этого судебного органа.

В интервью телеканалу CNN, текст которого был распространен венгерским МИД, он также выразил надежду на то, что Евросоюз не будет чинить препятствий для поездки российского лидера на саммит в Будапешт. "Президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован. И я надеюсь, что европейские страны разрешат ему прилететь в Венгрию, потому что его встреча с президентом Трампом важна для дела мира. Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос по поводу решения МУС о выдаче ордера на арест Путина.

Ранее он уже заявлял, что Венгрия "готова обеспечить все условия для того, чтобы президенты США и России могли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке".

17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

Венгрия, как и Россия, а также ряд других стран, включая США и Китай, отказалась участвовать в работе МУС и подчиняться его решениям. В апреле 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о выходе его страны из МУС после того, как суд выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Глава правительства заявил, что этот международный судебный орган превратился в инструмент политики. После этого Нетаньяху спокойно посетил Будапешт с визитом, где провел встречу с Орбаном.