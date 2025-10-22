Додон: в Молдавии после выборов не прекратились запугивание и раскол общества

Депутатам оппозиции понадобятся характер, мужество и способность сотрудничать друг с другом, так как демократия в Молдавии за последние годы "серьезно деградировала", отметил руководитель соцпартии республики

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии продолжили запугивать и раскалывать молдавское общество после парламентских выборов в сентябре. Об этом заявил на первом заседании парламента руководитель соцпартии Молдавии Игорь Додон, комментируя выступление президента страны Майи Санду.

"Пропаганда правящей партии запугивала людей разговорами о гибридной войне, насаждала ксенофобию, вражду и негативные эмоции. Их предвыборные обещания сводились к "розовому" будущему в ЕС и к нагнетанию страха перед войной. Мне очень жаль, что сегодня с этой трибуны глава государства продолжила ту же тональность. Мы очень надеялись, что президент выступит с примиряющим посланием. Однако прозвучало все то же, что и в ходе избирательной кампании. Тем временем люди остались один на один со своими повседневными проблемами", - сказал Додон.

В своем выступлении Санду заявила о важности продолжения поддержки Украины и позиции стран ЕС по этому конфликту. Президент отметила, что Молдавии также угрожает война и внешнее вмешательство, призвав госорганы продолжить "решительно" отстаивать демократию.

По словам Додона, депутатам оппозиции понадобятся характер, мужество и способность сотрудничать друг с другом, так как демократия в Молдавии за последние годы "серьезно деградировала". Он отметил, что парламентские выборы прошли с серьезными злоупотреблениями со стороны власти, которая открыто использовала административный ресурс против оппонентов и шантаж. "Эти злоупотребления не подвергались критике ни со стороны основной части СМИ, ни со стороны посольств. На избирательных конкурентов оказывалось давление через силовые органы. <...> Граждан, партии и политиков разделяли на "подлинных" и "неподлинных", на "хороших" и "плохих", - отметил политик.

22 октября проходит учредительное заседание нового парламента Молдавии, в котором поддерживающая Санду Партия действия и солидарности заявила о формировании большинства из 55 депутатов в 101-местном парламенте. Об уходе в оппозицию заявили фракции Партии социалистов Республики Молдова (17 депутатов), Партии коммунистов Республики Молдова (8 депутатов), блока "Альтернатива" (8 депутатов), "Нашей партии" (6 депутатов), "Демократия дома" (6 депутатов).