Вучич заявил о политических мотивах стрелявшего у парламента Сербии

Сербский президент отметил, что террорист "пытался притвориться сумасшедшим"

БЕЛГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Задержанный за стрельбу возле здания Народной скупщины (парламента) Сербии человек пытался осуществить теракт по политическим мотивам. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

"Террористический акт - поскольку было применено огнестрельное оружие. Целью было создание общей опасности, но с недвусмысленным политическим мотивом. Он открыто говорит, что его раздражают палатки в центре города [установленные в поддержку властей]. <...> Кроме того, он пытался притвориться сумасшедшим, хотя речь идет об опытном человеке, который до 1993 года в течение 16 лет работал в управлении государственной безопасности", - отметил сербский президент.

По словам Вучича, теракт пытался осуществить житель Белграда Владан Анджелкович 1955 года рождения. На продемонстрированной президентом видеозаписи задержанный утверждает, что совершил нападение, так как его "нервируют палатки", и он рассчитывал, что будет убит сотрудниками полиции.

Ранее издание Kurir сообщило, что полиция задержала 70-летнего мужчину, открывшего стрельбу перед зданием парламента. По предварительным данным, он ранил 57-летнего мужчину, после чего поджег одну из палаток сторонников президента, установленных на площади, и бросил в огонь несколько патронов. Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Территория перед парламентом оцеплена, на месте работают полиция, пожарные и прокурор Высшей прокуратуры Белграда.