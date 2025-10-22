Axios: США и Киев не решили проблему запуска Tomahawk

Портал отмечает, что отсутствие у Киева готовых к использованию установок, вероятно, еще больше осложняет вопрос передачи оружия

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. США не решили вопрос пусковых установок для ракет Tomahawk, которые планировалось передать Украине. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, "отсутствие у Киева готовых к использованию пусковых установок, вероятно, еще больше осложнило вопрос передачи оружия, которое могло бы поставить Москву в зону поражения". Отмечается, что президент США Дональд Трамп "отправил Владимира Зеленского домой с пустыми руками", отложив планы поставки Tomahawk и переключив внимание на дипломатию с Россией.

"Потенциальное решение о передаче ракет подразумевает решение о передаче средств для их эффективного использования", - приводит портал слова Тома Карако, эксперта Центра стратегических и международных исследований.

Произведенные корпорацией RTX ракеты Tomahawk, применявшиеся по всему миру тысячи раз, в основном запускаются с моря с надводных кораблей и подводных лодок, указывает Axios. Согласно его информации, у Украины нет ни того, ни другого, поэтому наземные запуски являются наиболее очевидным выходом.

Трамп 17 октября в начале встречи с Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям портала, глава Белого дома дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву ракет Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.