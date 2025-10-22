Сийярто надеется, что Путин и Трамп вопреки усилиям ЕС встретятся в Будапеште

Глава МИД Венгрии отметил, что многие европейские политики хотят войны, а не мира

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин © Steffen Kugler / BPA via Getty Images

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не сдадутся и проведут в Будапеште встречу в целях урегулирования конфликта на Украине.

"С тех пор, как президент Трамп объявил, что его встреча с президентом Путиным может состояться в Будапеште, многие европейские политики начали прилагать усилия к тому, чтобы этого не произошло. Они не хотят мира, они хотят войны", - сказал глава МИД в интервью консервативному телеканалу One America News, запись которого была распространена венгерским внешнеполитическим ведомством.

"Но я действительно надеюсь, что президент Трамп и президент Путин не сдадутся, приедут в Будапешт, проведут переговоры и в результате мир, наконец, сможет вернуться в Центральную и Восточную Европу", - подчеркнул Сийярто, находящийся сейчас с визитом в Вашингтоне.

"Мы были бы очень рады, если бы кровопролитие прекратилось, и можно было бы спасти человеческие жизни, потому что эта война каждый день уносит жизни людей и сеет хаос. Это должно быть остановлено, мир должен быть восстановлен! Но европейские политики не понимают, что мир рождается не на поле боя, а с помощью дипломатии", - заключил министр.

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме выступил с утверждением, что встречу Лаврова и Рубио отложили на неопределенный срок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию со слухами о встрече инфобалаганом. В Кремле указали, что саммит требует серьезной подготовки, поэтому точных его сроков обозначено не было.

Как заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг саммита, решение о том, состоится ли встреча, может последовать в течение пары дней. При этом венгерские власти подчеркнули, что продолжают подготовку к саммиту в Будапеште, и выразили надежду, что он состоится. 22 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа продолжается.