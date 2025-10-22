ЕП принял резолюцию с призывом к Сербии ввести санкции против России

Депутаты Европарламента отметили, что это необходимо ради сближения Белграда с ЕС

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой утверждается, что процесс вступления Сербии в ЕС не может продвигаться без присоединения Белграда к санкциям против РФ.

Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят исключительно рекомендательный характер даже для институтов Евросоюза. Поддержали резолюцию 457 парламентариев, против проголосовали 103 депутата, еще 72 воздержались.

"Европарламент вновь заявляет, что переговоры о вступлении Сербии в Европейский союз должны продвигаться только <...> при полном согласовании с внешней и оборонной политикой ЕС и санкциями против России", - отмечается в документе.

Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против России. 15 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с Вучичем заявила, что Белград не сможет присоединиться к ЕС без санкций против России. На следующий день посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко выразил уверенность в том, что руководство Сербии сможет противостоять внешнему давлению и не присоединится к режиму антироссийских санкций.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель также оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Положение о "безальтернативности" будущего Балкан в составе Евросоюза содержалось в итоговой декларации саммита ЕС в греческих Салониках, прошедшего в 2003 году.