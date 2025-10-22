В Грузии за сутки задержали 12 участников митингов

Демонстранты нарушили новый закон о протестах, перекрыв проезжую часть и закрыв лица масками

ТБИЛИСИ, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тбилиси за последние сутки еще 12 участников немногочисленных акций протеста, нарушивших новый закон о запрете перекрытия дороги. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

"Сотрудники МВД за последние 24 часа за нарушение правил проведения собраний-манифестаций в соответствии с кодексом об административных правонарушениях задержали 12 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники акций продолжают собираться у здания парламента на проспекте Руставели и, несмотря на немногочисленность, искусственно перекрывают проезжую часть. Кроме того, часть демонстрантов закрывают лица масками, что также запрещено. МВД предупреждает, что за повторное подобное нарушение согласно новому закону в отношении них будет возбуждено уголовное дело.

Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам. Теперь участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если демонстрант скрывает лицо под маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год. Как заявляли власти, новый закон нацелен в первую очередь на борьбу с протестующими, которые ежедневно вечером перекрывают центральный проспект, при том что акции немногочисленны.

Несмотря на принятый закон, перед зданием парламента продолжают ежедневно проводиться акции протеста, несколько десятков человек, как и раньше, перекрывают проспект Руставели. В отношении некоторых из них полиция на месте составляет протокол о правонарушении. Ранее МВД также сообщило о задержании за последние дни 28 человек. Некоторых из них суд уже приговорил к нескольким дням административного ареста.