Рютте: НАТО хочет перемирия на Украине без предварительных условий

Генсек альянса постарался представить эти слова как позицию президента США Дональда Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте © Omar Havana/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. НАТО хочет срочного перемирия на Украине без предварительных условий, сообщил генсек НАТО Марк Рютте журналистам в ходе своего визита в Вашингтон.

"Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас - это наш главный сигнал", - сказал Рютте, отвечая на вопрос, поддерживает ли НАТО срочное перемирие без предварительных условий.

Он постарался представить это как позицию президента США Дональда Трампа, заявив в ответ на вопрос о перемирии: "Президент [США] сам сказал в воскресенье: остановитесь там, где вы находитесь. Мы будем об этом сегодня говорить".

Рютте фактически подтвердил, что намерен обсуждать с Трампом видение европейских стран НАТО по прекращению конфликта. При этом он подчеркнул, что страны НАТО уже закупили оружия на $2 млрд для Украины и намерены наращивать эти усилия.

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта на Украине будет означать потерю территорий для Киева.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция (СВО) на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.