КНДР испытала 22 октября два гиперзвуковых снаряда

Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Пак Чон Чхон отметил, что деятельность страны направлена на "сдерживание войны"

СЕУЛ, 23 октября. /ТАСС/. КНДР 22 октября успешно испытала два новых гиперзвуковых аппарата в рамках программы по развитию оборонного потенциала. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытание провело Главное управление ракетостроения, за ним наблюдал секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Агентство подчеркивает, что "испытание нового вооружения" - часть плана по развитию обороноспособности в целях стратегического сдерживания потенциального противника. Пак Чон Чхон подчеркнул, что деятельность КНДР направлена на сдерживание войны.

Он высоко оценил результаты работы научно-исследовательского коллектива. "Два гиперзвуковых летательных аппарата, запущенных из района Рёкпхо города Пхеньяна в северо-восточном направлении, поразили цель на плоскогорье у пика Квэсан уезда Оран провинции Хамгён-Пукто", - указывает ЦТАК.

Ранее в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея заявили, что КНДР 22 октября запустила несколько баллистических ракет из района уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто в северо-восточном направлении. По данным южнокорейской стороны, снаряды пролетели около 350 км и упали на суше, хотя были запущены в сторону Японского моря.