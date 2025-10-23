Reuters: ЕС вводит запрет на покупку российского СПГ

Как отмечает агентство, 19-й пакет санкций также включает ограничение передвижений российских дипломатов по территории стран Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Очередной пакет санкций ЕС включает запрет европейским странам закупать российский СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов по территории объединения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

По его данным, запрет подразумевает поэтапный отказ от поставок СПГ. Для краткосрочных контрактов отводится срок в шесть месяцев. Отказ от долгосрочных контрактов начнется с 1 января 2027 года.

Как отмечает Reuters, 19-й пакет санкций также включает ограничение передвижений российских дипломатов по территории стран ЕС.