Каллас: 19-й пакет санкций включает ограничения против банков РФ и криптовалют

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также подтвердила ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Девятнадцатый пакет санкций ЕС включает новые рестрикции против российских банков и транзакций в криптовалютах. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

"19-й пакет нацелен на российские банки и транзакции в криптовалютах", - написала Каллас. Она подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран Евросоюза.

Новый пакет рестрикций также включает ограничения против компаний в Индии и Китае.