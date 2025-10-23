Ермак признал, что Киев не получил желаемого от встречи с Трампом

На позицию американского лидера повлиял состоявшийся накануне встречи телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил глава офиса Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне не смог получить результат, на который рассчитывали в Киеве. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Читайте также

Пора заканчивать: "Томагавк" пролетел мимо Зеленского

"Мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас", - сказал Ермак в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, на позицию Трампа повлиял состоявшийся накануне встречи с Зеленским телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружения на Украину. Киев, в частности, настаивал на передаче ему американских ракет Tomahawk. После портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять их Украине. По сведениям портала, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.