Литва отказалась от переговоров с Белоруссией по борьбе с воздушной контрабандой

Литовский премьер Инга Ругинене отметила, что Минск мог бы преградить путь контрабанде сигарет на своей территории

ВИЛЬНЮС, 23 октября. /ТАСС/. Литва отказывается вести переговоры с Белоруссией по вопросу борьбы с контрабандой табачных изделий с использованием угрожающих безопасности полетов метеорологических зондов. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявила премьер-министр Инга Ругинене.

"Переговоров с Белоруссией не будет", - сказала она.

Глава правительства считает, что Минск мог бы преградить путь контрабанде сигарет по воздуху. "Большую часть этих шаров можно было бы нейтрализовать на территории Белоруссии, - заявила она. - Это не делается. С нашей стороны будет соответствующая реакция". В среду премьер заявила, что при повторении массового проникновения на территорию страны метеозондов с контрабандой Литва закроет границу с Белоруссией.

Военные Литвы в ночь на среду зафиксировали в воздушном пространстве балтийской республики порядка 200 метеорологических зондов, которые используют организаторы контрабандной переброски сигарет из Белоруссии в Литву. В связи с инцидентом, представлявшим угрозу для безопасности полетов, с 23:00 (совпадает с мск) вторника до 06:30 среды был закрыт Вильнюсский международный аэропорт. С проблемами столкнулись около 4 тыс. пассажиров.