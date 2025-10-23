Экс-премьер Филат: Санду преследует СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией

Партия действия и солидарности "администрирует страх", заявил бывший премьер

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС) развернули кампанию преследования против критикующих власти журналистов под завесой борьбы с дезинформацией. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, комментируя иски, которые Санду и спикер парламента, глава ПДС Игорь Гросу направили в суд против известного в Молдавии журналиста Георге Гонцы.

"Президент Майя Санду, спикер Игорь Гросу и другие представители ПДС подают иски против журналистов и оппонентов, превращая свободу мнений в объект наказания. Центр "PATRIOT" и "реформы безопасности" подчинены президенту, что позволяет объявить любую критику "угрозой национальной безопасности". ПДС уже не управляет, а администрирует страх", - написал в своем Telegram-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует, обвиняя в провальном управлении страной.

Санду и Гросу потребовали у Гонцы опубликовать опровержение его высказываний и выплатить компенсацию морального вреда по 100 тыс. леев ($5,7 тыс.). В ответ журналист пригласил президента в суд.

Гонца долгое время вел политическую программу на местном телеканале и не раз критиковал Санду, обвиняя ее в использовании юстиции против оппонентов, покрывательстве коррупции в правительстве и правящей партии. В итоге он был вынужден покинуть ТВ и открыл свой канал в интернете.

Ранее Санду уже подавала аналогичный иск с намерением добиться в суде опровержения от сельской учительницы Анны Михалаки, которая сообщила в социальных сетях, что дед главы государства писал доносы на односельчан, способствуя сталинским депортациям. Адвокат президента Эдуард Дигоре потребовал от Михалаки принести публичные извинения и выплатить 50 тыс. леев (около $2,8 тыс.) компенсации морального ущерба за клевету. Михалаки в свою очередь заявила журналистам, что придерживается своей позиции.

Оппозиция раскритиковала действия главы государства. Лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор заявил, что выплатит штраф президенту вместо сельской учительницы, так как не сомневается, чью сторону примет молдавская Фемида. А депутат парламента Константин Старыш подчеркнул, что до Санду никто из действующих президентов страны в момент исполнения своих полномочий не обращался в суды, хотя по отношению к экс- главе государства Владимиру Воронину нередко допускались крайне нелицеприятные высказывания.