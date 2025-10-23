Мавритания не намерена принимать у себя выдворенных из ЕС нелегалов

В МВД страны отвергли возможность создания на ее территории так называемых центров возвращения мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Мавритания не будет размещать у себя европейские центры депортации мигрантов. Об этом заявил специальный советник министерства внутренних дел страны Мохамед Лемин Тейеб.

"Мавритания не станет ни основной, ни резервной территорией для размещения нелегальных мигрантов из Европы", - сказал он европейскому порталу EUоbserver.

Чиновник отверг возможность создания на территории страны так называемых центров возвращения мигрантов. Он указал при этом, что в Мавритании действуют три собственных подведомственных полиции центра, куда доставляются нелегальные мигранты. Два находятся в столице Нуакшот, третий - в городе Нуадибу.

Тейеб также опроверг обвинения международной правозащитной организации Human Rights Watch в жестоком обращении с мигрантами. "В Мавритании не допускается никаких злоупотреблений в отношении кого-либо", - подчеркнул он. С его слов, в этом имели возможность лично убедиться министры из Сенегала, Чада и Мали, которые не нашли никаких нарушений.

Ранее ЕС заключил с Мавританией соглашение о партнерстве в области борьбы с нелегальной миграцией. Сумма сделки составила €210 млн. В 2024 году через Мавританию на принадлежащие Испании Канарские острова прибыли около 46 тыс. нелегалов.

На прошлой неделе британская газета Financial Times сообщила, что вопрос о признании странами ЕС решений других государств о депортации мигрантов вызывает "глубокие разногласия" внутри сообщества, что может помешать принятию решения об ужесточении миграционного законодательства в Евросоюзе. По информации издания, Швеция и Германия поддерживают предложение, тогда как некоторые другие страны выступают против указанного подхода. Из-за того, что многие страны Евросоюза не признают решения друг друга о возвращении, люди, вместо того, чтобы отправиться на родину, могут подать заявление на убежище в другом государстве - члене ЕС.