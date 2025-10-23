RMF24: в Польше не расследуют дело о найденных на свалке секретных документах

Следователи решили, что это дисциплинарное нарушение, а не преступление

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Военная жандармерия Польши не проводила расследование дела о секретных документах, найденных в октябре 2025 года на свалке в городе Сувалки на востоке республики. Это следует из сообщения радиостанции RMF24.

По этим данным, следователи военной жандармерии ознакомились с найденными документами и пришли к выводу, что речь идет о "дисциплинарном нарушении", а не о "преступном действии".

Документы, содержащие личные данные 29 военнослужащих 16-го саперного полка, а также планы военных учений этого подразделения, схемы складов и планы их эвакуации, были обнаружены в октябре 2025 года местным предпринимателем на своем участке в городе Сувалки среди пакетов со строительным мусором. Проведенное тогда расследование показало, что мешки с мусором были выброшены фирмой, проводившей в районе Сувалок ремонт военных казарм.

О факте обнаружения документов сообщил интернет-портал onet.pl.

Никаких комментариев Минобороны в связи с сообщением портала пока не поступало.