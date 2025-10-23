Депутат от правящей партии Молдавии отказался от предвыборных обещаний ПДС

"Месседжем кампании" было подписание договора о вступлении в ЕС до 2028 года, отметил Марчел Спатарь

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Депутат от правящей Партии действия и солидарности (ПДС), бывший министр Марчел Спатарь заявил, что президент Майя Санду и ПДС не обещали гражданам в ходе избирательной кампании вступления Молдавии в Европейский союз уже к 2029 году.

"Не это было месседжем власти в предвыборной кампании", - сказал он в эфире провластного телеканала Журнал-ТВ. "Месседж кампании был: подписать договор о вступлении в ЕС до 2028 года. А статус члена может быть предоставлен в 2030-м, 2031-м, и позже", - поправил Спатарь ведущего телешоу, который напомнил, что лидер ПДС, председатель парламента Игорь Гросу заключал с одним из политиков публичное пари, что Молдавия к 2029 году будет членом ЕС.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Санду, ее партия лгут молдавскому народу, что страну примут в ЕС, чтобы удержаться у власти. Он привел данные, что в проекте бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, где обозначены траты на новых членов, не предусмотрены средства для Молдавии как для нового члена ЕС. Додон выразил сожаление, что обманывать граждан властям помогают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские чиновники, которые в ходе визитов в Кишинев также раздают необоснованные обещания, призывая поддержать на выборах Санду и ее партию.