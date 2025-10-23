Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство военкора Зуева
13:50
обновлено 14:15
ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство военного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева в Запорожской области. Об этом говорится в коммюнике организации, поступившем в ТАСС.
"Я осуждаю убийство Ивана Зуева и призываю к расследованию обстоятельств этого преступления. Я вновь призываю соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая единогласно принятую в 2015 году резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала как гражданских лиц в условиях конфликта", - приводятся в тексте слова Азуле.