Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство военкора Зуева

Одре Азуле призвала к тщательному расследованию произошедшего

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство военного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева в Запорожской области. Об этом говорится в коммюнике организации, поступившем в ТАСС.

"Я осуждаю убийство Ивана Зуева и призываю к расследованию обстоятельств этого преступления. Я вновь призываю соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая единогласно принятую в 2015 году резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала как гражданских лиц в условиях конфликта", - приводятся в тексте слова Азуле.