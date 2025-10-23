Новым главой МИД Аргентины станет замминистра экономики

Пабло Кирно продолжит выстраивать международные союзы с целью укрепления места страны на Западе, указала пресс-служба администрации главы государства

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей решил назначить новым министром иностранных дел Пабло Кирно, занимающего сейчас пост замминистра экономики. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Новым министром иностранных дел станет Пабло Кирно, глава департамента финансов и ключевой член экономической команды, которой удалось избежать крупнейшего в истории страны кризиса", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, таким образом Милей "укрепляет связь между МИД и министерством экономики и прорыночную позицию" своего правительства.

"Новый глава МИД продолжит выстраивать международные союзы с целью укрепления места Аргентины среди стран Запада", - говорится в тексте.

22 октября газета La Nacion сообщила, что Херардо Вертейн подал в отставку с поста главы МИД. По данным источников издания, глава ведомства устал от критики в соцсетях от пользователей, которых связывают с советником Милея Сантьяго Капуто, отвечающим за медийную стратегию главы государства. Вертейна обвиняли в том, что он несет ответственность за негативную реакцию рынков на встречу Милея и президента США Дональда Трампа, которая прошла в Вашингтоне 14 октября.

На встрече в Белом доме Трамп заявил, что поддержка Аргентины со стороны США зависит от результатов выборов, и если "Милей проиграет, то [власти США] не будут щедры с Аргентиной". При этом об ожидаемом торговом соглашении в Вашингтоне объявлено не было. После встречи котировки акций аргентинских компаний показали падение.

Милей неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль.