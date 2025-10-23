Белый дом: у Трампа нет интереса к деэскалации с Колумбией

Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил о том, что миру нужно либо изменить президента США, либо "избавиться от него"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не проявляет интереса к деэскалации в отношениях с Колумбией после заявлений лидера этой страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я не полагаю, что в настоящее время мы наблюдаем деэскалацию со стороны неадекватного лидера Колумбии, и, честно говоря, не думаю, что президент [США] на данный момент заинтересован в этом. Он высказался по этому поводу вчера, и мне нечего добавить к его комментариям", - сказала она.

Президент Колумбии Густаво Петро в интервью телеканалу Univision заявил о том, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти слова, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его быть осторожнее с заявлениями, иначе американская администрация примет "серьезные меры" в отношении него и его страны.