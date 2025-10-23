Белый дом указал на нетерпимость США к контрабанде наркотиков

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт отметила, что от наркотиков ежегодно гибнут десятки тысяч американских граждан

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не станет мириться с контрабандой наркотиков из Венесуэлы и любых других стран. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мы четко дали понять, эта администрация не намерена мириться с тем, что международные наркотеррористические организации занимаются контрабандой наркотиков в Соединенные Штаты и что эти картели со временем стали более хорошо вооруженными, организованными и жестокими", - сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что от наркотиков ежегодно гибнут десятки тысяч американских граждан.

"Вот в каком положении мы сейчас находимся в отношении Венесуэлы, а также любой другой страны, которая целенаправленно направляет наркотеррористов в США для доставки наркотиков", - резюмировала Ливитт.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. За последние несколько недель американские ВМС уже уничтожили в международных водах Карибского моря несколько скоростных лодок с находившимися на них людьми, которые, по американским данным, перевозили наркотики из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования ситуации с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.