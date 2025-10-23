Politico: решение об экспроприации активов РФ отложено до саммита ЕС в декабре

По данным газеты, решение принято из-за сопротивления Бельгии

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Решение об экспроприации российских активов по схеме так называемого репарационного кредита отложено до саммита ЕС в декабре из-за сопротивления Бельгии, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники на саммите ЕС.

"По репарационному кредиту прорыва не достигнуто. Формулировки итогового заявления лишь поручают Еврокомиссии представить свои новые предложения на саммите ЕС в декабре", - отметило издание.