Трамп уверен в успехе его встречи с Си Цзиньпином

Американский лидер планирует встретиться с председателем КНР 30 октября
20:22

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет успешно.

"Завтра я уезжаю на несколько очень важных встреч, в том числе с председателем КНР, которые, я думаю, пройдут очень успешно, и все будут очень довольны", - сказал он.

Как ранее сообщил Белый дом, Трамп планирует провести встречу с Си Цзиньпином 30 октября во время визита в Республику Корея, где оба лидера будут принимать участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). 

