Израиль привержен плану Трампа по Газе

Глава израильского МИД Гидеон Саар подчеркнул необходимость демилитаризации анклава

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Израиль привержен выполнению плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.

"Израиль обязуется работать ради успешной реализации плана Трампа. Есть трудности с его внедрением, но мы делаем и будем делать все возможное, чтобы он увенчался успехом. ХАМАС и "Исламский джихад" должны быть разоружены", - сказал он по итогам встречи с главой МИД Албании Элизой Спиропали, прибывшей с визитом в Израиль. Его слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Саар подчеркнул, что его страна настаивает при этом на требовании демилитаризации анклава.

"Сектор Газа должен быть демилитаризован. Они не должны больше представлять угрозу для безопасности Израиля и его граждан. Мы не откажемся от этого, это основа плана Трампа. Удары ХАМАС по нашим силам не останутся без ответа", - подчеркнул он.

Министр особо отметил, что Израиль требует от радикалов немедленно вернуть все остающиеся в анклаве останки израильских заложников.

"ХАМАС обязан выполнить соглашение! Мы знаем, что он легко может вернуть большую часть из 13 остающихся у него тел заложников. Он умышленно тянет с передачей, чтобы затормозить переход ко второму этапу - разоружению", - полагает он.

"Мы требуем немедленного возвращения всех тел, которые удерживает ХАМАС, без отлагательств", - добавил Саар.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. Его второй этап предполагает в том числе разоружение сторонников радикального движения.