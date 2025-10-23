Трамп отрицает пролет бомбардировщиков вблизи Венесуэлы

Администрация США "недовольна Венесуэлой по множеству причин, одна из них - наркотики", добавил американский лидер

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отрицает пролет вблизи воздушного пространства Венесуэлы американских бомбардировщиков B-1 Lancer. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Трампа попросили пояснить, достоверны ли данные газеты The Wall Street Journal о пролете неподалеку от Венесуэлы бомбардировщиков якобы для усиления давления на правительство президента страны Николаса Мадуро. "Нет, это неправда", - заявил американский лидер, добавив, что администрация США "недовольна Венесуэлой по множеству причин, одна из них - наркотики". "Но, кроме этого, они во время администрации [предшественника Трампа на высшем государственном посту Джо] Байдена отправляли преступников в нашу страну", - продолжил он.

Трамп также утвердительно ответил на вопрос о том, осуществляется ли контрабанда синтетического опиоида фентанил в США через территорию Венесуэлы. "Да, они делают это", - сказал американский лидер.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.