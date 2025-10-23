Трамп: США намерены ликвидировать членов наркокартелей

По словам президента, нет необходимости просить Конгресс "объявлять войну" лицам, ответственным за контрабанду запрещенных веществ в Соединенных Штатах

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена ликвидировать членов наркокартелей, которые несут ответственность за контрабанду запрещенных веществ в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я не думаю, что мы обязательно будем просить [Конгресс США] объявить войну [против наркокартелей]. Думаю, что мы просто убьем тех людей, которые ввозят наркотики в нашу страну. Мы их убьем", - заверил американский лидер.

Трамп ранее сравнил южноамериканские наркокартели с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он назвал их "ИГ в Западном полушарии".

Американские силы ранее уничтожили несколько катеров в международных водах, на которых, по утверждению властей США, члены картелей перевозили наркотики.