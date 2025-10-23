В Ирландии выберут нового президента

На высший государственный пост претендуют 68-летняя Кэтрин Коннолли и 62-летняя Хизер Хамфрис

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Выборы президента пройдут в пятницу, 24 октября, в Ирландии. Участки для голосования откроются в 07:00 (09:00 мск) и будут работать до 22:00 (00:00 мск).

На высший государственный пост, носящий во многом церемониальный и представительский характер, претендуют две женщины: 68-летняя Кэтрин Коннолли и 62-летняя Хизер Хамфрис. Коннолли - независимый кандидат, но ее поддерживает националистическая партия "Шинн фейн" и левые политические силы. Хамфрис выдвинута центристской партией "Фине гэл" (ФГ), которая входит в правящую коалицию вместе с партией "Фианна фойл" (ФФ). В бюллетень для голосования включен еще Джим Гэвин (ФФ), однако политик в октябре снял свою кандидатуру из-за допущенных ошибок и финансового скандала.

Таким образом в борьбе за пост президента участвует наименьшее число кандидатов с 1973 года. Не слишком большая интрига сохраняется и по поводу победителя. Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным 16 октября газетой The Irish Times, Коннолли - явный фаворит, ее готовы поддержать 38% респондентов. 20% опрошенных намерены проголосовать за Хамфрис, а 5% продолжают поддерживать Гэвина. 12% заявили, что не будут голосовать вовсе, а 6% обещали прийти на избирательные участки и испортить бюллетень. 49% респондентов признались, что ни один кандидат не представляет их интересы. Британская газета The Guardian в связи с этим написала об опасениях низкой явки на выборах после "тусклой избирательной кампании".

О кандидатах

Выросшая в семье столяра-корабельщика с семью братьями и семью сестрами Коннолли получила степень магистра клинической психологии, а затем юридическое образование, став барристером - адвокатом с правом представлять клиентов в судах. Перед тем, как всерьез заняться политикой, она поработала и как клинический психолог, и как адвокат, специализируясь на семейном праве. Свою политическую карьеру Коннолли начала в Лейбористской партии Ирландии, однако с 2006 года выступает как независимый кандидат. Была мэром города Голуэй на берегу одноименного залива на западе страны, четырежды избиралась в городской совет. Мандат депутата Палаты представителей (Дойл, нижняя палата законодательного органа) впервые завоевала в 2016 году. В 2018 году подверглась критике за то, что вместе с рядом других политиков посетила Сирию, несмотря на то, что занимавший тогда пост президента этой страны Башар Асад был под международными санкциями. В 2020 году стала первой женщиной на посту заместителя спикера Дойла.

Исповедующая пресвитерианство Хамфрис была впервые избрана в Палату представителей в 2011 году, до этого она работала в банке и в профсоюзе кооперативных банков. С 2014 по 2025 год занимала различные должности в правительстве, в том числе была министром юстиции, министром по вопросам социальной защиты, была также заместителем лидера ФГ.

Политические взгляды претенденток

Одно из основных разногласий между кандидатами касается темы действующей с 1990-х годов системы "тройного замка", когда для отправки за рубеж более 12 ирландских военнослужащих требуется одобрение правительства, парламента, а также СБ или Генассамблеи ООН. Правительство намерено увеличить это число военнослужащих до 50, а пункт про необходимость получать санкцию СБ ООН заменить на требование соответствовать Уставу ООН.

Хамфрис защищает эту позицию, считая неправильным, что Дублин должен консультироваться с Россией или Китаем, принимая подобные решения. Коннолли же заявляет, что "тройной замок" - основа нейтралитета Ирландии и изменение этой системы поставит его под угрозу. Независимый кандидат также говорит о геноциде в секторе Газа и выражает обеспокоенность ростом военных расходов в ЕС. По мнению Коннолли, милитаризация Европы происходит в ситуации, когда страна "сокращает социальные расходы, объемы строительства жилья и другие жизненно важные расходы".

Политические аналитики называют эту избирательную кампанию столкновением проправительственного и антиправительственного кандидатов. Вместе с тем они признают, что возможная победа Коннолли вряд ли сможет поменять курс правительства, так как президент не является главой исполнительной власти и, по сути, действует по рекомендации парламента или правительства.

Третья женщина-президент

Имя нового главы государства должно быть объявлено уже 25 октября.

С 2011 года пост президента занимает Майкл Хиггинс, который в 2018 году он был переизбран на второй семилетний срок. Его полномочия заканчиваются 11 ноября.

До этого в истории Ирландии женщины дважды работали на президентском посту. С 1990 по 1997 год резиденцию главы государства в Феникс-парке в центре Дублина занимала Мэри Робинсон. Она стала первой женщиной на этой должности. Ей на смену пришла Мэри Макэлис (1997-2011).