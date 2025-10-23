Венесуэла выразила признательность России за поддержку в защите права на мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что силовые действия США в Латинской Америке вызывают вопросы

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 24 октября. /ТАСС/. Венесуэла признательна правительству России за солидарность и поддержку в защите права на мир и суверенитет. Об этом сообщил в Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

Читайте также

Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро выражаем признательность правительству России за заявление с призывом прекратить бомбардировки в Карибском бассейне, которые противоречат основным моральным нормам и международному праву", - указал Хиль. "Мы глубоко благодарны за поддержку и солидарность, проявленную по отношению к народу Венесуэлы, а также в защиту нашего неотъемлемого права на мир и суверенитет", - говорится в сообщении главы МИД Боливарианской Республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее на брифинге, что силовые действия США в Латинской Америке вызывают вопросы, Россия поддерживает Венесуэлу и призывает воздержаться от эскалации конфликта. "Мы, конечно, за стабильное и независимое развитие региона, решение всех разногласий мирным и цивилизованным путем. Подтверждаем нашу неизменную твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета", - указала Захарова.