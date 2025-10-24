В США хотят усилить безопасность бункера под Белым домом

Подземное сооружение предназначено для использования президентом в качестве убежища и центра связи в случае чрезвычайной ситуации

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация при проведении работ по сооружению нового банкетного зала в Белом доме намерена усилить безопасность подземного оперативного центра для президента США. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Как и любые меры по укреплению безопасности на территории, прилегающей к Белому дому, эти меры будут реализовываться и поддерживаться Секретной службой США", - ответила она на регулярном брифинге на вопрос о работах по модернизации центра. Ливитт не привела других подробностей. Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны.

Этот центр находится под Восточным крылом Белого дома. Подземное сооружение, построенное во время Второй мировой войны, предназначено для использования американским лидером в качестве убежища и центра связи в случае чрезвычайной ситуации. Американский канал CBS ранее сообщил, что "бункер под Восточным крылом Белого дома также будет модернизирован".

Президент США Дональд Трамп 21 октября подтвердил, что в Белом доме начались масштабные строительные работы в рамках проекта сооружения нового банкетного зала. По его словам, в новом помещении смогут находиться 999 человек. Трамп пообещал, что в новом зале будет воспроизведена "в точности внутренняя отделка Белого дома".

Официально о планах строительства банкетного зала было объявлено в конце июля. Подготовительные работы шли на протяжении последних нескольких месяцев. Обнесенную забором территорию, на которой шли эти работы, можно было видеть с Южной лужайки Белого дома. Трамп ранее заверял, что проект не затронет существующие строения комплекса главной резиденции американских президентов. В Восточном крыле Белого дома, которое было построено в 1902 году и расширено в 1942-м, традиционно размещается, в частности, аппарат первой леди США.