Трамп подтвердил начало работ по строительству нового банкетного зала

В новом помещении смогут находиться 999 человек, рассказал президент США

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в Белом доме начались масштабные строительные работы в рамках проекта сооружения нового банкетного зала.

"Прямо позади нас мы строим банкетный зал. Они 150 лет хотели [выстроить] банкетный зал. В этом помещении могут находиться 99 человек. А в новом смогут находиться 999 человек", - сказал американский лидер, принимая в Восточном зале Белого дома две студенческие бейсбольные команды. Несколькими часами ранее местные средства массовой информации сообщили, что начался снос части Восточного крыла Белого дома с целью строительства банкетного зала, опубликовав соответствующие фотографии.

По словам Трампа, он при реализации этого проекта "не хотел переваливать за тысячу, чтобы люди не начали беспокоиться" по поводу сохранности Белого дома. "У нас будет самый красивый банкетный зал в стране", - считает глава американской администрации. Он пообещал, что в новом зале будет воспроизведена "в точности внутренняя отделка Белого дома". Как отметил президент, идет "серьезное строительство", и вызванный этим шум можно слышать на территории всего комплекса Белого дома. "Только начали сегодня", - уточнил Трамп.

Официально о планах строительства банкетного зала было объявлено в конце июля. Подготовительные работы шли на протяжении последних нескольких месяцев. Обнесенную забором территорию, на которой шли эти работы, можно было видеть с Южной лужайки Белого дома.

Трамп ранее заверял, что проект не затронет существующие строения комплекса главной резиденции американских президентов. В Восточном крыле Белого дома, которое было построено в 1902 году и расширено в 1942-м, традиционно размещается, в частности, аппарат первой леди США.