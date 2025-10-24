В Японии хотят создать разведывательное управление

Его руководитель должен быть повышен по статусу до уровня секретаря совбеза и будет находиться в прямом подчинении премьер-министру и генсеку кабмина

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила генсеку кабмина Минору Кихаре изучить вопрос об укреплении разведывательных возможностей правительства. В этих целях правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и партия "Общество обновления Японии", сформировавшие коалицию, договорились ранее проработать создание национального разведывательного управления.

Читайте также

Убежденный консерватор: первая женщина-премьер собралась "вернуть Японию на вершину"

"Недавнее соглашение о коалиции с партией "Общество обновления Японии" предусматривает включение [вопроса о] создании национального разведывательного управления в ходе очередной сессии парламента в 2026 году", - сказал Кихара на пресс-конференции. "Мы считаем, что укрепление функций национальной разведки является острой необходимостью для защиты национальных интересов Японии и обеспечения безопасности ее граждан в условиях самой сложной после Второй мировой войны ситуации в области безопасности", - добавил он.

"Премьер-министр поручила совместно с соответствующими министрами рассмотреть вопрос об укреплении разведывательных функций правительства", - сказал Кихара в ответ на вопрос о том, поступало ли ему поручение премьера изучить вопрос о создании разведывательного управления, о чем сообщила со ссылкой на источники газета Yomiuri.

Функции разведки, как отмечает издание, в Японии сейчас выполняют несколько структур при канцелярии кабинета министров, МИД, Минобороны, полиции и Минюсте. При необходимости они предоставляют информацию секретариату национальной безопасности, обеспечивающему работу совета нацбезопасности.

Однако такую структуру посчитали недостаточной, поэтому планируется создать разведывательное управление, куда будут прикомандированы сотрудники имеющихся сейчас разведывательных структур из различных ведомств. Руководитель этого нового подразделения должен быть повышен по статусу до уровня секретаря совбеза и будет находиться в прямом подчинении премьер-министру и генсеку кабмина. Кроме того, этой структуре будут предоставлены полномочия давать указания различным министерствам и ведомствам, отмечает Yomiuri.

Такаити в ходе предвыборной кампании выступала за создание в Японии разведывательного управления наподобие ЦРУ.