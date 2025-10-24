Экс-президент Боливии Моралес призвал провести референдум о сотрудничестве с США

Политические и экономические элиты других государств "хотят не помочь, а присвоить богатства" республики, считает Эво Моралес

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 октября. /ТАСС/. Бывший президент Боливии Эво Моралес (2006-2019) призвал избранного главу государства Родриго Паса провести в стране референдум о степени сотрудничества с США.

"Как гражданин и экс-президент я прошу избранного главу государства после вступления в должность созвать национальный референдум, результаты которого будут иметь обязательную силу, чтобы спросить у народа, согласен ли он отдать Боливию США и их союзникам под предлогом "помощи", - написал Моралес в X.

По его мнению, политические и экономические элиты других стран "хотят не помочь, а присвоить богатства" Боливии. "Народ должен высказаться о том, согласен ли он, чтобы национальное правительство отдало наш литий и природные ресурсы, нашу Амазонию и часть нашей территории под американские военные базы", - считает Моралес.

Ранее Пас, избранный по итогам прошедшего 19 октября второго тура выборов, заявил, что намерен восстановить отношения с США. Он также допустил сотрудничество с американским Управлением по борьбе с наркотиками, сотрудникам которого Моралес, будучи президентом, запретил работать в Боливии в 2008 году. Тогда же из страны был выслан посол США.