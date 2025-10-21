Мнение

Литий, топливо, внешняя политика — основные вызовы для избранного президента Боливии

Елена Кондратьева — о политическом курсе нового президента Боливии Родриго Паса и о том, с какими трудностями ему предстоит столкнуться

Избранный президент Боливии Родриго Пас © REUTERS/ Claudia Morales

Второй тур президентских выборов в Боливии, прошедший 19 октября, подтвердил: хотя жители страны решили покончить с почти двадцатилетним правлением партии "Движение к социализму" (Movimiento al Socialismo, MAS), большинство из них не готово к радикальному правому развороту. Победу с примерно 54,5% голосов одержал умеренный правоцентрист Родриго Пас, сенатор от департамента Тариха, предлагающий "капитализм для всех" — экономику рынка, но без социального разрыва.

Пас, сын бывшего президента Хайме Паса Саморы (1989–1993) — представитель традиционной политической элиты Боливии, однако ему удалось дистанцироваться от этого образа и сформировать имидж прагматичного умеренного реформатора, не связанного напрямую с коррумпированной бюрократией старых партий. Он победил в Тарихе, Чукисаке, Потоси и Кочабамбе — в тех департаментах, где в свое время доминировал Эво Моралес, первый президент страны из числа коренного населения (2006–2019). Именно здесь живут главные бенефициары реформ "Движения к социализму", сократившего бедность в период с 2005 по 2018 год с 60 до 36%. Но даже они чувствуют необходимость перемен. На фоне соперника экс-президента (2001–2002) Хорхе Кироги, представителя правых сил, Пас давал надежду, что эти реформы могут пройти не так болезненно.

Читайте также

Кто такой президент Родриго Пас и что он хочет поменять для Боливии

Пас предлагает децентрализацию экономики путем перераспределения налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов, а также внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот для поддержки малого и среднего бизнеса. При этом политик обещает сохранить социальную поддержку и улучшить условия жизни уязвимых слоев населения. Однако предвыборная программа не дает четкий ответ на главный вопрос: откуда взять на все это деньги?

Сложные времена

Боливийская экономика, долгое время считавшаяся одной из самых устойчивых в Южной Америке, переживает серьезный спад. Резко снизились экспортные доходы: с 2014 года выручка за поставки природного газа, когда-то основного источника валюты, по данным Международного валютного фонда, сократилась на 70%. Сыграли роль как истощение старых месторождений и недостаточные инвестиции в разведку новых, так и снижение спроса со стороны соседей.

В стране наблюдается нехватка топлива. По действующей схеме правительство закупает его по рыночной цене в других странах и продает внутри Боливии по субсидированной. Так, в 2023 году государство потратило на закупку дизеля и бензина $2 млрд. Страна могла позволить себе эту схему, пока в нее тек стабильный поток валюты, полученный за продажу газа соседним странам. Сейчас же Боливия столкнулась с нехваткой долларов. Она стала настолько острой, что действующее правительство Луиса Арсе было вынуждено ввести валютные ограничения, породившие черный курс доллара. Субсидии стали бременем, с которым государство больше не может справиться. Однако переложить груз цен на население в ближайшей перспективе без социального взрыва тоже не получится.

Пас делает ставку на восстановление доверия к частному сектору и на развитие стратегических отраслей, прежде всего литиевой. Но такие проекты не приносят быстрой отдачи, а деньги Боливии нужны уже сейчас.

Поиск новых союзников

В условиях экономического кризиса новому правительству придется искать помощь везде, где можно. На первой пресс-конференции Пас сообщил, что уже попросил содействия в решении топливного кризиса "дружественные страны", среди которых упомянул Аргентину, Бразилию, Уругвай, Парагвай и США. Очевидно, что восстановление отношений с Вашингтоном, которые были разорваны в 2008 году, когда Эво Моралес выслал американского посла Филиппа Голдберга, обвинив Штаты во вмешательстве во внутренние дела страны, станет одним из приоритетов Паса.

Первые символические жесты по одобряемой Вашингтоном линии уже сделаны. Хотя во время предвыборной кампании Пас говорил, что не собирается вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, на следующий же день после избрания политик поговорил с оппозиционером Марией Кориной Мачадо и пригласил ее на инаугурацию.

Но все же можно ожидать, что Пас не будет пытаться следовать примеру своего коллеги из соседней Аргентины Хавьера Милея, провозгласившего себя главным союзником Вашингтона в регионе и готового ради этого пожертвовать отношениями со вторым торговым партнером страны — Китаем. На своей первой пресс-конференции в качестве избранного главы государства Пас назвал "хорошим торговым объединением" БРИКС, статус партнера в котором Боливия получила в январе 2025 года. Впрочем, не стоит и забывать, что президент США Дональд Трамп остро реагирует на любые упоминания БРИКС, а при желании у Вашингтона будут рычаги давления на новые власти Боливии, которые будут остро нуждаться в иностранных инвестициях.

Именно вокруг лития, ключевого стратегического ресурса Боливии, могут развернуться первые крупные дипломатические конфликты. В 2023 году правительство президента Луиса Арсе заключило соглашения с китайскими компаниями CBC и Citic Guoan, а также с дочерней структурой Росатома Uranium One. Контракт с российской стороной предусматривает строительство промышленного комплекса по производству карбоната лития с поэтапным выходом на выпуск до 14 тыс. тонн в год. Однако пока ни одно из этих соглашений так и не прошло ратификацию парламентом.

Еще перед выборами Пас, занимающий сейчас сенаторское место, говорил, что не будет голосовать за одобрение контрактов. По его мнению, их условия были недостаточно прозрачны. Как избранный президент Пас повторил свое отношение к соглашениям. На вопрос о том, разорвет ли его правительство эти контракты, он ответил: "Мы их сделаем прозрачными". Вероятно, впереди будут напряженные переговоры с участием нескольких сторон, которые и определят судьбу соглашений.

Впрочем, сам Пас, по всей видимости, не горит желанием превращать Боливию в предмет конкуренции между крупными державами. Сам он подчеркивает интерес к развитию отношений с соседями. Почти при каждом упоминании внешней политики Пас сетовал, что на празднование 200-летия Боливии 6 августа 2025 года не приехал ни один глава соседнего государства.

Внутриполитические риски

Пас получил кредит доверия граждан, но его позиции нельзя назвать очень устойчивыми. В новом составе парламента его Христианско-демократическая партия получила только относительное большинство в обеих палатах. А значит, для принятия законов правительству придется договариваться. Бывший соперник Хорхе Кирога заявил, что готов к "ответственному сотрудничеству". Однако тут стоит заметить, что часть его сторонников настроена менее миролюбиво: когда бывший кандидат в президенты объявил о признании поражения, в его штабе раздались мощные крики возмущения. Если Кирога решит отвернуться от Паса, не стоит недооценивать протестный потенциал его электората, особенно в департаменте Санта-Крус.

Риски раскола есть и в ближайшем окружении Паса. Его кандидат в вице-президенты Эдман Лара сыграл важную роль в предвыборной кампании. Бывший капитан полиции, которого отстранили от работы за раскрытие фактов коррупции в высшем командовании правоохранительных органов, вел активную деятельность в соцсетях и смог привлечь электорат, уставший от традиционных политиков. Однако уже после первого тура Лара показал, что готов стать самостоятельной фигурой: в общении с прессой он заявил, что готов первым заявить на Паса, если он "предаст народ".

Нельзя сбрасывать со счетов и Эво Моралеса. Сам политик считает, что победа Паса является заслугой его электоральной базы, которая в первом туре выразила протест в формате порчи бюллетеней, а во втором поддержала более умеренного кандидата. А раз так, они свою поддержку могут демонстративно отозвать.

Хотя в отношении Моралеса действует ордер на арест по делу о торговле людьми, бывший президент, поддерживаемый ассоциациями производителей коки и рядом профсоюзов, все еще обладает огромным мобилизационным ресурсом. Наглядно Моралес это показал в 2024 году, когда правительство Арсе столкнулось с волной блокад и протестов, организованных сторонниками экс-президента, которые парализовали страну на несколько недель.

В таких условиях Пасу придется много маневрировать, а права на ошибку может и не оказаться.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru