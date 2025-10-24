FT: Трамп начал "дипломатическую блиц-операцию" для Газы

Теперь командует Вашингтон, "поскольку американский лидер усиливает давление на крайне правое правительство премьер-министра еврейского государства", отмечает газета

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, развернув настоящую "дипломатическую блиц-операцию" с целью урегулирования в секторе Газа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, США "на этой неделе начали необычайно интенсивную дипломатическую кампанию, переключая внимание на критически важный второй этап плана Трампа из 20 пунктов по прекращению двухлетней войны". "США всем заправляют", - заявил FT источник, осведомленный о позиции израильского правительства. "США понимают, что не могут просто оставить [план Трампа] и позволить Израилю управлять" в нынешней ситуации, добавил он.

Теперь командует Вашингтон, "поскольку Трамп усиливает давление на крайне правое правительство Нетаньяху, требуя от него соблюдения хрупкого соглашения о прекращении огня в Газе, которое Израиль был вынужден принять с большой неохотой", говорится в публикации.

Как заявил ранее госсекретарь США Марко Рубио, Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы получить международный мандат на размещение интернациональных стабилизационных сил в секторе Газа для дальнейшего урегулирования конфликта в регионе. Это может быть сделано через ООН, отметил Рубио, подчеркнув, что формирование подобных международных сил крайне необходимо для того, чтобы не допустить возобновления боевых действий в Газе.