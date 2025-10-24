Японский премьер Такаити заявила о настрое на мирный договор с Россией

Отношения Токио и Москвы находятся в сложной ситуации, отметила новый премьер-министр государства

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Об этом заявила новый премьер-министр страны Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность.

"Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС) и заключить мирный договор", - сказала она.

Такаити также повторила позицию японского правительства с критикой России в связи с конфликтом на Украине.

Москва и Токио с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились.